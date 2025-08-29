Sábado – Pense por si

Irão

Seguir tema: Irão

Irão manifesta disponibilidade para retomar negociações "justas e equilibradas" sobre programa nuclear

Lusa 07:21
As mais lidas

Disponibilidade acontece depois de Alemanha, França e Reino Unido terem anunciado o início do processo para reativar as sanções da ONU contra Teerão.

O chefe da diplomacia iraniana, Seyed Abbas Aragchi, manifestou "a disponibilidade” do Irão para retomar negociações “justas e equilibradas” sobre o programa nuclear, numa carta dirigida à Alta Representante da União Europeia para a Política Externa, Kaja Kallas.

Irão disponível para negociações sobre programa nuclear após sanções da ONU
Irão disponível para negociações sobre programa nuclear após sanções da ONU AP Photo/Julie Jacobson

A disponibilidade manifestada pelo Irão para retomar as negociações com a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) acontece depois de, na quinta-feira, Alemanha, França e Reino Unido – grupo de países conhecido como E3 - terem anunciado o início do processo para da ONU contra Teerão.

“A República Islâmica do Irão (…) reiterou a disponibilidade para retomar negociações diplomáticas justas e equilibradas, desde que as partes em conflito demonstrem seriedade e boa-fé e se abstenham de ações destrutivas que prejudiquem as possibilidades de sucesso das negociações”, afirmou Aragchi numa publicação na rede social Telegram.

O ministro dos Negócios Estrangeiros iranianos instou a União Europeia a “trabalhar para facilitar uma diplomacia genuína e preservar o multilateralismo”, lamentando a “narrativa seletiva e incompleta” de Bruxelas, que acusou de “desprezo crónico” pelas obrigações ao abrigo do Plano de Ação Conjunto Global (JCPOA, na sigla em inglês).

“Apesar da suspensão de algumas sanções em 2015, a Europa não só não cumpriu os compromissos de normalizar as relações comerciais e económicas com o Irão, como também violou o acordo”, através da “ampliação das sanções contra pessoas e entidades civis iranianas e da reimposição de sanções a companhias aéreas, transporte marítimo, navios e portos iranianos”, acusou o diplomata.

Numa carta extensa, que também enviou ao secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, ao presidente em exercício da Assembleia Geral da ONU, Philémon Yang, e aos membros do Conselho de Segurança, Abbas Aragchi reiterou que o E3 “não tem base legal ou autoridade para invocar o mecanismo de resolução de controvérsias ou ativar a reimposição automática de sanções”, sublinhando que a China e a Rússia apoiam esta posição.

Segundo uma carta divulgada no passado dia 28, os três países notificaram o Conselho de Segurança da ONU, “com base em provas factuais”, que o Irão “está em incumprimento significativo dos compromissos” assumidos no acordo nuclear de 2015.

O grupo E3 invocou nesse sentido a ativação do mecanismo ‘snapback’, que inicia “um processo de 30 dias para reimpor uma série de sanções suspensas há dez anos”.

Aragchi atribuiu o fracasso das conversações anteriores à “obstinação” dos Estados Unidos e respetivas “considerações” de “política interna”, e à ligação das conversações pelo E3 e União Europeia (UE) a temas não relacionados com as negociações do programa nuclear iraniano.

Aragchi criticou ainda Kallas pelas declarações sobre o “fim do programa nuclear do Irão”, considerando que estas “minam o papel da UE como coordenador objetivo e imparcial” no âmbito do JCPOA.

Por outro lado, criticou a posição da UE em relação aos ataques “ilegais” de Israel e dos Estados Unidos contra as instalações nucleares iranianas no início de junho e, em particular, o “apoio” do E3 a Israel através do “fornecimento de armas”, considerando que “mina ainda mais a boa vontade da Europa”.

O ministro anunciou que transmitiu estas considerações a Kallas numa conversa telefónica relacionada com as “ações injustificadas e ilegais” do E3, igualmente numa publicação no Telegram, antes de aí divulgar a carta.

Araqchi revelou que nesse telefonema condenou o “abuso do mecanismo de resolução de litígios do JCPOA e da Resolução 2231” das Nações Unidas, considerando que “aumenta as dúvidas sobre as verdadeiras intenções destes três países em relação ao Irão e dificulta a via diplomática”.

Neste sentido, o chefe da diplomacia iraniana reiterou que Teerão tomará as “medidas adequadas a esta ação provocadora”, afirmando, não obstante, a vontade de “contribuir para o diálogo” a fim de “encontrar uma solução diplomática”.

Artigos Relacionados
Tópicos Litígio Ministro (governo) Diplomacia Ações União Europeia Organização das Nações Unidas Kaja Kallas Agência Internacional de Energia Atómica Estados Unidos Israel Teerão Rússia Philémon Yang António Guterres
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Irão manifesta disponibilidade para retomar negociações "justas e equilibradas" sobre programa nuclear