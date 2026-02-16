Sábado – Pense por si

16 de fevereiro de 2026 às 17:04

Irão realiza exercícios militares antes de negociações com os EUA

O Irão lançou novas manobras militares no Estreito de Ormuz e áreas adjacentes no sul do país, por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial. O exercício decorre em vésperas de uma nova ronda de negociações com os EUA sobre o programa nuclear iraniano.

