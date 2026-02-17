Sábado – Pense por si

17 de fevereiro de 2026 às 11:56

“Eles são maus negociadores”: Donald Trump fala sobre o Irão antes de novas negociações em Genebra

O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou, esta terça-feira, que o Irão quer chegar a um acordo, mas criticou a sua postura nas negociações sobre o programa nuclear. As declarações surgem antes de mais uma ronda de contactos indiretos entre os EUA e o Irão.

