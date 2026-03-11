Sábado – Pense por si

Mundo

Revolut lança banco no Reino Unido

Lusa 16:25
A Revolut lançou o seu banco no Reino Unido, depois de ter recebido a aprovação dos reguladores, disse em comunicado.

Revolut
Revolut

A empresa financeira digital, que tem atualmente tem 13 milhões de clientes no Reino Unido, passará a ter no Reino Unido serviços bancários como contas de depósitos protegidas pelo fundo de garantia britânico.

A Revolut tem considerado a abertura do banco no Reino Unido "uma prioridade estratégica de longo prazo" e prevê a criação de 1.000 postos de trabalho decorrente dessa abertura.

A nível global, a Revolut tem mais de 70 milhões de clientes e o objetivo é ultrapassar os 100 milhões nos próximos anos.

Desde meados de 2025 que a Revolut passou a funcionar como uma sucursal em Portugal, embora continue a depender do Revolut Bank UAB, registado na Lituânia, em termos de garantia dos depósitos.

