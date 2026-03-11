32 países da AIE libertam 400 milhões barris de petróleo das reservas estratégicas

Kenedy: "Fui para Paris ganhar mais do dobro. Vivia sozinho, numa mansão"
Carlos Gonçalo Morais
Decisão foi unanine.
Os 32 países membros da Agência Internacional de Energia (AIE) decidiram "por unanimidade" esta quarta-feira libertar nos mercados 400 milhões de barris de petróleo das reservas estratégicas.
"Os países da AIE vão disponibilizar 400 milhões de barris de petróleo (...) ao mercado para compensar a perda de abastecimento devido ao encerramento efetivo do estreito" de Ormuz, anunciou o diretor executivo da agência, Fatih Birol, numa declaração em vídeo.
