Dinheiro

32 países da AIE libertam 400 milhões barris de petróleo das reservas estratégicas

Lusa 15:06
Decisão foi unanine.

Os 32 países membros da Agência Internacional de Energia (AIE) decidiram "por unanimidade" esta quarta-feira libertar nos mercados 400 milhões de barris de petróleo das reservas estratégicas.

Preço do petróleo Brent sobe devido a conflito no Irão, apesar da queda do ouro e da prata
Preço do petróleo Brent sobe devido a conflito no Irão, apesar da queda do ouro e da prata Direitos Reservados

"Os países da AIE vão disponibilizar 400 milhões de barris de petróleo (...) ao mercado para compensar a perda de abastecimento devido ao encerramento efetivo do estreito" de Ormuz, anunciou o diretor executivo da agência, Fatih Birol, numa declaração em vídeo.

