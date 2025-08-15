Sábado – Pense por si

15 de agosto de 2025 às 15:21

Manifestantes em Anchorage contestam cimeira de Trump com Putin sobre a Ucrânia

Horas antes da reunião entre Donald Trump e Vladimir Putin no Alasca para discutir a Guerra na Ucrânia, ativistas pró-Ucrânia saíram às ruas de Anchorage para protestar contra o encontro.

