14 de agosto de 2025 às 16:14

Putin elogia "esforços" dos EUA para pôr fim à guerra na Ucrânia

O Presidente russo elogiou esta quinta-feira os esforços "enérgicos e sinceros" de Trump para pôr fim aos combates na Ucrânia, na véspera da cimeira no Alasca com o homólogo norte-americano.

