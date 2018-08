O dirigente popular frequentou o mestrado em Direito Autónomo e Local na Universidade Rei Juan Carlos, em Madrid, mas não terá comparecido nas aulas, não realizou exames nem defendeu a sua tese. Casado está a ser investigado por alegados crimes de falsificação de documentos, prevaricação administrativa e suborno.



A juíza Carmen Rodríguez-Medel decidiu enviar para o Supremo Tribunal espanhol a investigação à tese de mestrado do presidente do PP, Pablo Casado. Segundo o El Mundo, a magistrada acredita que só o "Alto Tribunal tem competência para continuar a instrução" e investigar "a responsabilidade penal" do também deputado.

Casado foi eleito o novo presidente do Partido Popular espanhol no congresso extraordinário realizado no dia 21 de Julho em Madrid para escolher o sucessor de Mariano Rajoy, que deixou a liderança dos populares na sequência da moção de censura que pôs fim ao seu governo.

O novo líder da direita espanhola, com 37 anos, foi o candidato mais jovem à sucessão de Mariano Rajoy, tendo tido uma ascensão meteórica no partido até chegar ao lugar de vice-secretário responsável pela Comunicação do PP, cargo que ocupou até agora.