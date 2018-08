As autoridades indonésias elevaram esta segunda-feira para 91 o número de mortos na sequência do forte sismo de magnitude 7 que atingiu a ilha de Lombok, no domingo, e admitiram que o balanço pode aumentar à medida que decorrem as operações de resgate.

O porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Desastres, Sutopo Purwo Nugroho, informou que a maioria das mortes foi causada pelo desabamento de habitações, referindo ainda existirem centenas de feridos e danos em milhares de casas. Até ao momento, não há registo de cidadãos estrangeiros entre as vítimas mortais.

O sismo, com o epicentro a dez mil metros de profundidade, sentiu-se em Bali, onde morreram duas pessoas, segundo a mesma fonte, citada pela Reuters.

Diversas fotos divulgadas nas redes sociais revelam escombros nas ruas de Lombok provocados pelo sismo que suscitou também cenas de pânico na ilha vizinha de Bali. "Houve tsunamis que entraram por terra com alturas de 10 a 13 centímetros. A altura máxima calculada é de meio metro", já tinha assinalado em comunicado o porta-voz da agência.











O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que regista a atividade sísmica em todo o mundo, localizou o terramoto a 2,4 quilómetros a leste de Loloan, uma localidade no norte de Lombok. O sismo ocorreu às 19h46 locais (12h46 em Lisboa) deste domingo e foi seguido por várias réplicas.

Segundo a Reuters, o aeroporto de Mataram encheu-se de turistas que tentavam sair do país de maneira antecipada, o que levou várias companhias aéreas a procurar reforçar o número de voos para ajudar quem quer partir da ilha.





Turistas tentam abandonar Lombok depois de forte sismo Foto: REUTERS/Beawiharta

"Estava no terraço do meu hotel quando o edifício começou a abanar violentamente. Senti como se tivesse andado dois metros para a esquerda e depois dois metros para a direita. Não me conseguia manter de pé", contou à agência Gino Poggiali, um francês que estava em Lombok com a mulher e dois filhos. A decisão de antecipar o início das férias foi simples: há uma semana, já estavam em Bali quando um outro abalo, de magnitude 6,4, também em Lombok, que provocou 17 mortos, 355 feridos e danificou cerca de 1.500 edifícios. "O meu tempo na Indonésia acabou", disse a mulher do francês, Maude: "Para a próxima ficarmos em França ou em algum sítio mais próximo [de casa]".

A ilha, dominada pelo vulcão Rinjani, encontra-se a leste de Bali, o principal destino turístico da Indonésia. O país está situado no designado "Anel de Fogo do Pacífico", uma região de grande actividade sísmica e vulcânica que regista cerca de sete mil terramotos por ano, na maioria moderados.

Em 2004, um sismo na costa norte da ilha indonésia de Sumatra originou um tsunami que provocou pelo menos 280 mil mortos em 12 países banhados pelo Índico, a maioria na Indonésia.



