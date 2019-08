A carregar o vídeo ...

As queimadas na Amazónia continuam a consumir a floresta. Nas imagens acima, captadas pela agência noticiosa Reuters no dia 22 de agosto, é possível ver as chamas a queimar as árvores e a vegetação, e o fumo a subir.

Segundo a Reuters, não se veem luzes na zona mas o céu tem uma cor amarela e poeirenta devido aos incêndios. O sol, que costuma ter muita força, está escondido pelo fumo espesso. O cheiro é o de carvão a arder.









Ao longo dos últimos sete dias, os repórteres conduziram repetidamente por um trecho de 30 quilómetros entre Humaita e Labrea, na Rodovia Transamazónica. Primeiro, no dia 14 de agosto, os jornalistas viram que o fogo estava ativo a metros da estrada. No fim-de-semana, tinha recuado mas ainda se notava o seu brilho no céu.

Este fogo, detalham os jornalistas, é um entre milhares que dizimam a Amazónia, a maior floresta tropical do mundo. Este ano, as queimadas aumentaram 83% comparando com 2018. A agência governamental Inpe registou 72.843 fogos, o maior número desde que os registos arrancaram em 2013.

A Reuters viu as colunas de fumo a subirem a partir da floresta, por dezenas de metros. Os jornalistas passaram pelo estado do Amazonas (zona sul) e pela Rondônia (norte). "Por vezes o fumo era tão espesso que a floresta parecia desaparecer", relatam.





As fotografias falsas dos animais que sofrem na Amazónia Dezenas de fotografias dos incêndios na Amazónia, no Brasil, começaram a circular nas redes sociais nos últimos dias quando as chamas na floresta se intensificaram. Das fotografias mais partilhadas são as que mostram animais a fugir, ou já carbonizados. Mas nem todas as fotografias correspondem à verdade.







Apesar de terem sido partilhadas imagens sobre os fogos na Amazónia que acabam por não os retratar, os incêndios continuam a lavrar. O chefe das Forças Armadas do Brasil, Edson Leal Pujol, afirmou que os soldados estão prontos para defender a floresta tropical.



Face às críticas internacionais, o presidente do Brasil Jair Bolsonaro pediu aos outros países que não interfiram. "Estes países que enviam dinheiro para cá, não é por caridade... Fazem-no com o objetivo de interferir com a nossa soberania", afirmou.



No Brasil, será aberta uma investigação ao aumento de desflorestação e incêndios na Amazónia, no estado do Pará, para determinar se a vigilância e a proteção ambientais diminuíram.