Quando o fumo dos incêndios na Amazónia cobriu os céus de São Paulo, Brasil, e expôs a verdadeira dimensão dos fogos que atingiam a maior floresta tropical do mundo, as atenções da comunidade internacional viraram-se para o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro. O chefe de estado foi acusado de não travar a desflorestação e de desvalorizar o que se passava naquele que é considerado o "pulmão do mundo" por muitos. Um dos pedidos de ação veio de França e com ele começou uma guerra diplomática que tornou Emmmanuel Macron o novo alvo de Bolsonaro e seus apoiantes. E nem a primeira-dama francesa escapou.

A 22 de agosto, quinta-feira passada, o chefe de estado francês usou o Twitter para apelar a que os problemas da Amazónia fossem tratados na cimeira do G7, que se realizou este fim-de-semana em Biarritz, considerando que se tratava de uma "crise internacional".

"A nossa casa está a arder. Literalmente. A floresta amazónica, o pulmão que produz 20% do oxigénio do nosso planeta, está em chamas. É uma crise internacional", escreveu Macron, ilustrando a mensagem como uma foto de Loren McIntyre, da National Geographic. Um erro do líder francês: tal como muitas outras personalidades, Macron usou uma imagem erradamente etiquetada e que se tornou viral como sendo da Amazónia. Uma falha apanhada por Bolsonaro.

No primeiro ataque ao homólogo francês, o chefe de estado brasileiro acusou Macron de instrumentalizar a situação para "ganhos políticos pessoais". "O tom sensacionalista com que se refere à Amazónia [apelando até para fotos falsas] não contribui em nada para a solução do problema", acrescentou numa publicação na mesma rede social.

Guerra diplomática "empatada", mas por pouco tempo. Através da presidência francesa, Macron acusou Bolsonaro de mentir sobre compromissos ambientais. E deixou uma ameaça: assim, Paris vota contra o acordo de comércio livre UE-Mercosul, fechado em junho após 20 anos de negociações.

A partir daqui, Macron tornou-se alvo de ataques pessoais e insultos da mais diversa ordem. Primeiro, Eduardo Bolsonaro, filho do presidente brasileiro, que é deputado e que poderá ser o futuro embaixador do Brasil em Washington, escreveu um tweet com o título: "Recado para o @EmmanuelMacron", onde se vê um vídeo dos confrontos com os "coletes amarelos" em França, com o texto "Macron é um idiota". Mais tarde, o deputado destacou um outro tweet, da autoria do jornalista José Roberto Guzzo: "O discurso de Bolsonaro sobre a Amazônia deixou mudos os inimigos. Esperavam gritos e grosseria. Ouviram equilíbrio, bom senso e compromissos de fazer a coisa certa. Quem ficou no papel de menino histérico foi Macron. Sua foto falsa sobre a Amazônia "em chamas" foi um erro fatal."









Um outro ataque veio de um membro do governo brasileiro. "Macron não está à altura deste embate. É apenas um calhorda oportunista, buscando apoio do lóbi agrícola francês", escreveu no Twitter o ministro da Educação brasileiro, Abraham Weintraub. "A França é uma nação de extremos. Gerou homens como Descartes ou Pasteur, porém também os voluntários da Waffen SS [braço armado do partido Nazi]", prosseguiu, acrescentando ainda que os franceses "elegeram um governante sem caráter".

Já Olavo de Carvalho, escritor e guru de Jair Bolsonaro, exilado nos Estados Unidos, forjou uma conta no Twitter com o nome de "Macrocon".



O ataque a Brigitte

O momento mais tenso desta guerra diplomática começou noutra rede social o Facebook. No domingo, um apoiante do chefe de estado brasileiro publicou uma montagem com os dois casais presidenciais: Macron e Brigitte e Bolsonaro e Michelle. "Agora entende porque Macron persegue Bolsonaro", escreveu o internauta num comentário a uma publicação. O presidente do Brasil reagiu à montagem, com um comentário igualmente sexista. "Não humilha cara", escreveu, acrescentando um "kkkkkk", que significa risos.

A resposta de Bolsonaro tornou-se viral e acabou repercutida em todo o mundo. Em França, a imprensa criticou a atitude sexista de Bolsonaro. Esta segunda-feira, à margem das reuniões do G7, em Biarritz, Macron disse também que o Brasil merecia "um presidente com mais capacidade para desempenhar o cargo" e classificou a atitude de Bolsonaro como "extraordinariamente rude". "É triste. Penso que as mulheres brasileiras têm, sem dúvida, vergonha de ler isso do seu presidente. Penso que os brasileiros, que são um grande povo, têm um pouco de vergonha. Esperam um presidente que se comporte bem com os outros. E, como tenho muita amizade e respeito pelo povo brasileiro, espero que muito rapidamente tenham um presidente à altura", rematou.





Esta segunda-feira, os países do G7 decidiram desbloquear uma ajuda de emergência de 20 milhões de dólares (cerca de 22 milhões de euros) para o envio de aviões Canadair para combater os incêndios na Amazónia. Bolsonaro questionou a decisão, dizendo que falou com o homólogo da Colômbia, Iván Duque, sobre a necessidade de um plano conjunto que salvaguarde "a soberania". E criticou novamente Macron ao dizer que "não aceita" que um presidente faça "ataques descabidos e gratuitos", fingindo querer salvar a Amazónia, como se o Brasil "fosse uma colónia ou terra de ninguém". Último capítulo da troca de galhardetes?