Três dias a tentar comer para salvar o planeta

Pão, arroz, bifes de vaca, brócolos, espinafres, salmão. Com esta lista banal de compras, enchi um cesto no supermercado do costume e gastei menos de 20 euros. Durante três dias – e mais uma ida às compras para juntar à despensa ovos, laranjas, peru, feijão-frade, atum, alface, tomate e feijão-verde – limitei-me a seguir um plano alimentar que seria, supostamente, fulcral para salvar o planeta e travar as alterações climáticas.A Planetary Health Diet (ou dieta de saúde planetária, em tradução livre) –, publicada no início do ano pelo jornal científico The Lancet, demorou três anos a ser criada e envolveu 37 especialistas de 16 países –, não foi pensada para perder peso mas sim para travar as alterações climáticas. O sistema alimentar dos humanos é responsável por um quarto dos gases de efeito estufa que produ- zimos todos os anos. Também o mais recente relatório do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas da ONU, divulgado a 8 de agosto, veio reforçar a urgência de uma mudança de comportamento.No extenso estudo, que contou com 107 especialistas de 52 países, é explicado que reduzir emissões de CO2 de automóveis ou fábricas, por exemplo, já não é suficiente para manter as temperaturas do planeta em níveis seguros. "Algumas escolhas dietéticas exigem mais terra e água e causam mais emissões de gases que prendem o calor", lê-se no documento.