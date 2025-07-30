Londres fecha espaço aéreo após falha no radar de controlo de tráfego

A gestora do controlo de tráfego aéreo não indica quanto tempo vai demorar a selecionar a falha. Da última vez, prejuízo foi de 100 milhões de libras.

Os aeroportos londrinos estão a suspender os voos depois de ter sido detetada uma falha técnica. De acordo com as publicações britânicas, o problema está assente num erro que afeta todo o controlo do tráfego aéreo, o que levou ao encerramento de todo o espaço.

Os sistemas de radar, que detetam os aviões no espaço aéreo, estão em baixo em todos os aeroportos. A operadora do sistema já se encontra a investigar esta falha.

Os problemas começaram a sentir-se ao início da tarde, sendo reportado apenas um "problema técnico", que sabe-se agora ser mais extenso. "Como resultado de um problema técnico no centro do controlo de tráfego aéreo Nats Swanwick, estamos a limitar o número de aeronaves a sobrevoar a área de Londres para garantir a segurança, que é sempre a nossa primeira prioridade", disse um porta-voz da empresa.

Com dezenas de voos a serem desviados para outras zonas e aviões que deveriam sair de Heathrow e Gatwick a serem suspensos, não há indicação de quando a situação voltará ao normal. Para já, e com o arranque das férias de verão no Reino Unido, os passageiros já começaram a reclamar dos atrasos e cancelamentos.

A operadora do sistema admitiu estar em contacto com o governo para garantir uma rápida retoma dos voos, embora não seja possível calcular o tempo de paralisação.

Este problema levou a que vários passageiros se recordassem do problema que aconteceu no verão de 2023, em que mais de 700 mil passageiros ficaram retidos nos aeroportos londrinos por uma falha técnica. Na altura, estimou-se que o custo da paralisação - entre as companhias aéreas e o aeroporto - tenha ficado em cerca de 100 milhões de libras.

Leia Também Reino Unido quer julgar traficantes que anunciam passagens do Canal da Mancha nas redes sociais