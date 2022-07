Reino Unido bateu recorde de calor: 39,1ºC

15 de julho Débora Calheiros com Ana Bela Ferreira

É oficial: o Reino Unido registou a temperatura mais elevada de sempre no país. De acordo com o serviço meteorológico do Reino Unido, sentiram-se 39,1ºC em Charlwood, Inglaterra.







Reuters

Até agora, o recorde registado era de 38,7ºC, em 2019.O país está a lidar com uma onda de calor que perturbou a atividade de escolas, instalações de saúde e transportes.Partes do país encontram-se em alerta "vermelho", que corresponde a calor extremo e risco de problemas graves de saúde ou mesmo morte entre pessoas saudáveis.