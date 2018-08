O ministro do Comércio Internacional britânico, o conservador Liam Fox, advertiu este domingo que o Reino Unido pode sair da União Europeia (UE) em Março de 2019 sem acordo devido à "intransigência" de Bruxelas.

As possibilidades de que não se consiga um pacto com a UE sobre a futura relação comercial entre ambas as partes são neste momento de 60% contra 40% que se alcance, apesar da insistência de Londres e Bruxelas em querer um acordo do 'Brexit', afirmou Fox numa entrevista publicada no The Sunday Times.

Londres e Bruxelas continuam as negociações, mas enfrentam dificuldades, especialmente pelo problema que apresenta a fronteira entre a província britânica da Irlanda do Norte e a República da Irlanda, já que o objetivo é que continue a ser invisível.