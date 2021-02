Registado sismo de magnitude 7.1 perto de Fukushima

Um terramoto de magnitude de 7.1 na escala de Richter foi registado na costa de Fukushima, no Japão.







A Agência Meteorológica do Japão observou que o terramoto pode causar uma ligeira elevação no nível do mar, embora o alerta de tsunami não tenha sido ativado.O terramoto ocorreu às 23h08, horário local (14h08 em Lisboa), com epicentro a cerca de 60 quilómetros de profundidade, na costa de Fukushima, de acordo com a Agência Meteorológica do Japão.Tanto em Fukushima como em Miyagi, na costa nordeste do Japão, o terramoto atingiu o nível seis na escala japonesa, cujo máximo é sete.Outras zonas da costa leste e centro do Japão foram também fortemente abaladas pelo sismo, incluindo a capital, onde atingiu o nível quatro na escala japonesa, divulgou a agência EFE.O executivo japonês formou uma equipa de emergência para reunir informações e avaliar a situação, segundo a rede estadual NHK.As empresas de energia que operam centrais nucleares localizadas nas áreas afetadas estão a verificar se existem danos nas instalações, refere a EFE.Desconhece-se ainda se existem danos materiais ou se o forte terramoto causou vítimas ou feridos.