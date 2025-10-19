Sábado – Pense por si

Rebeldes dos Houthis prenderam vinte funcionários da ONU e confiscaram equipamentos

Débora Calheiros Lourenço
Débora Calheiros Lourenço 14:03
Cinco dos detidos são iemenitas e quinze funcionários internacionais, além destes 25 os rebeldes já libertaram onze funcionários da ONU após interrogatórios.

Rebeldes Houthis do Iémen apoiados pelo Irão detiveram duas dúzias de funcionários da ONU este domingo, um dia depois de invadirem outra instalação da ONU na capital Sanaa.

Rebeldes Houthis detêm funcionários da ONU e apreendem equipamentos
Rebeldes Houthis detêm funcionários da ONU e apreendem equipamentos AP Photo/Osamah Abdulrahman

Jean Alam, porta-voz do coordenador residente da ONU para o Iémen, disse à Associated Press que os funcionários da ONU detidos dentro da instalação no bairro de Hada, no sudoeste de Sanaa.

Segundo o porta-voz entre os detidos estão cinco iemenitas e quinze funcionários internacionais, além destes 25 os rebeldes já libertaram onze funcionários da ONU após interrogatórios.

Jean Alam referiu que a ONU já está em contacto com os Houthis para “resolver a situação grave o mais rápido possível, acabar com a detenção de todo o pessoal e restaurar o controlo total sobre as suas instalações em Sanaa”.

Outro funcionário da ONU disse que os rebeldes confiscaram todos os equipamentos de comunicação da instalação, incluindo telefones, servidores e computadores. Os funcionários detidos pertencem a várias agências da ONU, incluindo ao Programa Mundial de Alimentos, a UNICEF e o Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários.

Os Houthis lançaram uma repressão contra a ONU e outras organizações internacional que trabalham nas áreas controladas pelos rebeldes no Iémen. Dezenas de pessoas, incluindo cinquenta funcionários da ONU foram detidos até agora. Um funcionário do Programa Mundial de Alimentos morreu na prisão no início deste ano.

Os rebeldes alegam que os funcionários da ONU detidos, assim como membros de outras organizações internacionais e de embaixadas estrangeiras eram espiões. Acusações negadas pela ONU.

