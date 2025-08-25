Sábado – Pense por si

25 de agosto de 2025 às 11:11Associated Press

Militares israelitas divulgam vídeo de caças prontos a partir para atacar o Iémen

A Força Aérea Israelita divulgou, este domingo, imagens que, segundo indicam, mostram caças a partir em direção ao Iémen. Os ataques atingiram a capital do Iémen poucos dias depois de os rebeldes Houthi, apoiados pelo Irão, terem disparado o que os militares israelitas descreveram como a primeira bomba de fragmentação lançada pelos rebeldes desde 2023.

