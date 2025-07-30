Reaberto espaço aéreo britânico depois de avaria de radar. Mas ainda há perturbações

Ministra dos Transportes alertou para que "se mantenham as perturbações". Pelo menos 45 voos foram cancelados esta tarde.

Os sistemas de controlo de tráfego aéreo foram repostos no Reino Unido, anunciou a ministra dos Transportes, Heidi Alexander, na rede social X. Uma avaria no radar tinha provocado o encerramento do espaço aéreo, esta quarta-feira à tarde, levando ao cancelamento de, pelo menos, 45 voos, segundo os dados avançados pela empresa de dados de aviação Cirium, à BBC.



Jonathan Brady /PA via AP

Apesar de repostos os sistemas, a ministra britânica alertou que é "expectável que as perturbações se mantenham", aconselhando os passageiros a confirmarem as informações dos seus voos antes de se dirigirem aos aeroportos.

I am aware of a technical issue which impacted @NATS operations causing travel disruption this afternoon.



I have been informed systems have now been restored but continued disruption is expected, and passengers should check with individual airports for advice. — Heidi Alexander MP (@Heidi_Labour) July 30, 2025

Os dados da Cirium apontam ainda para 35 chegadas ao Reino Unido que foram canceladas. "O aeroporto de Heathrow foi o que registou o maior número de cancelamentos, com 16 partidas e sete chegadas, até ao momento", referiu a empresa.

Entretanto o Centro Nacional de Cibersegurança britânico indicou que não está a encarar este incidente como um ataque.