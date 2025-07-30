Sábado – Pense por si

Mundo

Reaberto espaço aéreo britânico depois de avaria de radar. Mas ainda há perturbações

Ana Bela Ferreira
Ana Bela Ferreira 30 de julho de 2025 às 18:54
Capa da Sábado Edição 13 a 19 de agosto
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 13 a 19 de agosto
As mais lidas

Ministra dos Transportes alertou para que "se mantenham as perturbações". Pelo menos 45 voos foram cancelados esta tarde.

Os sistemas de controlo de tráfego aéreo foram repostos no Reino Unido, anunciou a ministra dos Transportes, Heidi Alexander, na rede social X. Uma avaria no radar tinha provocado o encerramento do espaço aéreo, esta quarta-feira à tarde, levando ao cancelamento de, pelo menos, 45 voos, segundo os dados avançados pela empresa de dados de aviação Cirium, à BBC.

Jonathan Brady /PA via AP

Apesar de repostos os sistemas, a ministra britânica alertou que é "expectável que as perturbações se mantenham", aconselhando os passageiros a confirmarem as informações dos seus voos antes de se dirigirem aos aeroportos.

Os dados da Cirium apontam ainda para 35 chegadas ao Reino Unido que foram canceladas. "O aeroporto de Heathrow foi o que registou o maior número de cancelamentos, com 16 partidas e sete chegadas, até ao momento", referiu a empresa. 

Entretanto o Centro Nacional de Cibersegurança britânico indicou que não está a encarar este incidente como um ataque.

Tópicos Heathrow Reino Unido Aviação Heidi Alexander
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Reaberto espaço aéreo britânico depois de avaria de radar. Mas ainda há perturbações