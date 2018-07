Um homem chamado Adarsh Shrivastava conseguiu ajudar a salvar 26 raparigas, com idades entre os 10 e 14 anos, de traficantes humanos. E só precisou de 280 caracteres para fazê-lo.

Adarsh estava no mesmo comboio onde seguiam as vítimas – em direcção a Uttar Pradesh, no norte da Índia – e reparou que o grupo de raparigas estava visivelmente perturbado e algumas delas estavam a chorar copiosamente. O homem achou a situação preocupante e escreveu um tweet às autoridades competentes da Índia.





"Estou a viajar num comboio Avadh Express (…) e na minha carruagem estão 25 raparigas, todas crianças ainda e algumas estão a chorar, e a sentir-se inseguras", escreveu no tweet. Seguidamente, o homem identificou as contas de Twitter de autoridades, como o Ministro dos Transportes do país. Cerca de meia hora depois, este ministro respondeu ao tweet e passou a mensagem à Força de Protecção dos Transportes indiana.

O jovem continuou a ajudar com outro tweet, onde escreveu que suspeitava tratar-se de um caso de tráfico humano, indicando as paragens do comboio e pedindo ajuda. Após algumas paragens, dois agentes à paisana entraram na carruagem e detiveram dois homens, com 22 e 25 anos.

As raparigas foram encaminhadas para os serviços de segurança social, que as ajudarão a reencontrar as famílias.

A acção de Adarsh tem sido muito elogiadas nas redes sociais na Índia. "Esta resposta faz-me ter orgulho em ser indiano", escreveu um utilizador do Twiter. Outro agradeceu pela rápida resposta do homem.

O tráfico humano é um problema recorrente na Índia: só em 2006, mais de 20.000 mulheres e crianças foram traficadas e muitas foram transportadas através da rede ferroviária do país. O governo da Índia promoveu uma campanha de consciencialização, pedindo aos utilizadores dos serviços para estarem atentos a movimentos suspeitos.