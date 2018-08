Na índia, a polícia resgatou 11 meninas vítimas de exploração sexual a quem lhes eram injectadas hormonas de crescimento para parecerem mais velhas. Segundo o The Times of India foram detidos oito suspeitos.

As raparigas, que tinham idades entre os três e 12 anos, foram resgatam pelas autoridades em casas de prostituição. Os detidos, todos membros da mesma família, tiveram de pagar a cada família 2500 euros. Os traficantes, com idades entre os 20 e 60 anos, procuravam crianças pobres e órfãs para as venderem a casas de exploração sexual.

O médico que fornecia as hormonas para fazer as raparigas parecerem mais velhas cobrava 300 euros por cada injecção. Já foi identificado mas ainda está a ser procurado pela polícia.

Mahesh Bhagwat, polícia envolvido na captura dos traficantes, referiu ao jornal que o grupo de oito homens tentou fingir que as raparigas faziam parte da mesma família, chegando a inscrever algumas na escola. No entanto, elas estavam a ser preparadas para entrar no mundo da prostituição.

Actualmente, as 11 meninas estão num centro de resgate do governo, após terem sido sujeitas a um exame médico para determinar a extensão dos abusos que sofreram.

De acordo com organizações não-governamentais, há 20 milhões de meninas e mulheres a trabalhar na indústria sexual na Índia. 16 milhões são vítimas de tráfico sexual.