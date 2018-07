A Índia pediu ao Facebook, dono do serviço de mensagens Whatsapp, para fazer algo contra a circulação de mensagens falsas e conteúdos provocativos no país. Estes conteúdos de teor violento com acusações falsas espoletaram vários linchamentos no país.



No dia 1 de Julho, cinco pessoas foram espancadas até à morte por um grupo, no rescaldo do enforcamento de outra pessoa. As vítimas eram suspeitas de serem raptores de crianças, devido às mensagens que circulavam via Whatsapp.



Em 2018, outras doze pessoas foram agredidas de forma violenta. Entre elas, três morreram.

Com mais de 200 milhões de utilizadores no país, a índia é o maior mercado mundial do WhatsApp. Esta situação tornou-se numa nova catástrofe para o Facebook, que recentemente esteve ligado a polémicas de violação de privacidade.

O ministro indiano da Informação e Tecnologia, Shankar Prasad, afirmou à Reuters que as autoridades estavam a avançar com a detenção dos culpados destes assassinatos, mas a constante circulação de novas mensagens falsas no WhatsApp é também matéria de preocupação. E acrescentou: "O WhatsApp deve actuar imediatamente para acabar com esta ameaça e garantir que a sua plataforma não é usada para actividades com más intenções."

A WhatsApp esclareceu anteriormente à Reuters que estava a educar os utilizadores para identificar as notícias falsas e que estava a considerar alterações no servidor. Por exemplo, agora há uma versão de teste beta para rotular qualquer mensagem antes de ser enviada. Na semana passada, a rede social introduziu uma nova configuração que permite apenas aos administradores dos grupos enviarem mensagens.