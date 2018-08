Um xamã de uma aldeia na Indonésia aprisionou e abusou sexualmente de uma rapariga durante 15 anos. Segundo o The Guardian, para poder ter sexo com ela, o idoso disse que tinha sido possuído pelo espírito do namorado da jovem.

A mulher, actualmente com 28 anos, foi resgatada pela polícia no sábado, dia 4 de Agosto, de numa fenda rochosa de uma selva. Desde 2003 que a mulher era mantida neste local. De acordo com a polícia, passava as noites numa cabana perto da casa do homem de 83 anos.

Muhammad Iqbal Alqudusy, polícia responsável pela investigação, disse que o homem mostrou à rapariga uma foto de um rapaz chamado Jin Amrin, que ela pensou ser o seu namorado. "Ela foi levada a acreditar que o espírito de Jin entrou no corpo do idoso", disse o chefe da polícia numa conferência de imprensa.

À Reuters, Iqbal Alqudusy revelou que a mulher disse ter relações sexuais com o xamã desde 2003, quando tinha 12 anos. O homem, por outro lado, admitiu que só começaram a ter relações sexuais em 2008.

A mulher foi encontrada pela polícia porque a sua irmã, casada com o filho do xamã, alertou os vizinhos em como ela estaria naquela zona. O homem, conhecido pelas suas habilidades espirituais e métodos tradicionais de cura, foi acusado de violar leis de protecção infantil. Na Indonésia este crime pode ser punido no máximo com 15 anos de prisão.