Índia elimina imposto sobre tampões e pensos higiénicos

O governo indiano decidiu eliminar a taxa de imposto de 12% sobre os pensos higiénicos e tampões. O aumento destes produtos entrou em vigor em Julho de 2017 e, desde então, foi alvo de fortes críticas de muitos sectores da sociedade.

"Tenho a certeza de que todas as mulheres ficaram muito felizes por saberem que os pensos higiénicos estão 100% livres de impostos", disse Piyush Goyal, ministro da economia, em conferência de Nova Deli, citado no El País.

Quando a medida foi implementada, foi lançada uma petição online para exigir a eliminação do imposto, considerando que este transformou estes produtos num produto de luxo. O abaixo-assinado teve 400 mil assinaturas e realçou que 70% das mulheres no país não conseguiam comprar pensos higiénicos por causa do preço.

As mulheres indianas sofrem muitos problemas durante a menstruação, devido à falta de informação e ao facto do preço dos produtos de higiene forçarem muitas a usarem panos em substituição. Estes factores aumentam o risco de infecções e de doenças - e os problemas de saúde são mesmo a principal razão para a desistência escolar feminina na índia. "Este foi o primeiro passo necessário para ajudar meninas e mulheres a permanecerem na escola e nos seus empregos", disse Surbhi Singh, fundador de uma organização nacional dedicada à consciencialização sobre a higiene menstrual, à Reuters.

Segundo o El País, há pesquisas que dizem que 10% da população feminina da índia rural acreditam que o período é uma doença, e 20% da população feminina sai da escola assim que começa a menstruar. Isto condena-as à dependência económica e a casamentos forçados.

No início do ano estreou em Bollywood o primeiro filme focado nos problemas causados pela menstruação. Este filme prova que houve vários sectores e áreas de trabalho na índia que se consciencializaram da gravidade da situação marcada como um tabu e sobre a qual há pouca informação no país.

Apesar desta decisão do governo, há activista e empresas que consideram que o problema ainda se mantém, pois a produção dos produtos de higiene íntima feminina continua a ser pesadamente taxada.



O Conselho Fiscal de Bens e Serviços da Índia analisou os impostos sobre outros 50 produtos, como televisões, máquinas de lavar a roupa, fogões e sapatos.