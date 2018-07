O chefe da equipa de mergulhadores tailandeses SEAL despediu-se dos rapazes pedindo-lhes para "sejam uma força do bem no nosso país". Os rapazes estiveram 17 dias numa gruta, e a operação de salvamento terminou na terça-Feira, dia 10 de Julho.

"Aproveitem ao máximo as vossas vidas. Sejam boas pessoas, sejam uma força do bem no nosso país", disse Apakorn Yuukongkaew, citado na Reuters. Yuukongkaew, comandante da unidade de mergulhadores SEAL da Tailândia, enviou esta mensagem antes de entrar a bordo de um avião.

Os 12 rapazes e o seu treinador foram resgatados por 13 mergulhadores estrangeiros e cinco membros da marinha tailandesa. No decorrer da operação, os rapazes mantiveram-se perto dos mergulhadores e permaneceram imóveis em certas partes do caminho de saída da gruta. Foram levados em macas nas partes secas da gruta.

As primeiras imagens dos jovens no hospital foram partilhadas na quarta-Feira. Os profissionais de saúde encarregues informaram que os rapazes vão ficar uma semana no hospital e 30 dias em casa para recuperarem.

Os familiares já os puderam visitar, mas com restrições. Alguns apenas puderam vê-los através de um painel de vidro. A outros familiares foi dada a permissão para chegar mais perto, mas tiveram de usar um fato protector e ficar a dois metros de distância.

Prawit Wongsuwan, vice-primeiro ministro da Tailândia, considerou o sucesso da operação um milagre. A gruta de Tham Luang ficará fechada ao público durante seis meses, anunciou Chongklai Worapongsathorn, vice-director-geral do Departamento de Parques Nacionais, Vida Selvagem e Conservação de Plantas do país.