Quer manipular uma eleição? O Aims é o que procura

A unidade é liderada por Tal Hanan, de 50 anos, que pertencia às forças especiais israelitas, e que usa o pseudónimo Jorge. À sua equipa, foi dado o nome de Team Jorge. Questionado pelos jornalistas, negou qualquer tipo de crimes.Estes serviços são oferecidos a serviços secretos, gestores de campanhas políticas e empresas que queiram manipular a opinião pública, com a promessa de não deixarem rasto. Segundo o jornal The Guardian , foram usados em África, América do Sul e Central, EUA, e Europa.Um deles é o Aims - Advanced Impact Media Solutions (que significa soluções de impacto nos media avançadas) e que permite controlar perfis de Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, Gmail, Instagram e YouTube. Alguns avatares a que estão associadas estas contas até estão registadas na Amazon, com cartões de crédito, carteiras de bitcoin e contas de AirBnB atribuídas. Os jornalistas rastrearam a atividade de bots ligados ao Aims na Internet e encontraram vestígios em campanhas de redes sociais falsas, muitas delas relacionadas com conflitos entre empresas, em cerca de 20 países, entre eles o Reino Unido, Alemanha, e Suíça.Em reuniões presenciais e à distância com os jornalistas infiltrados - que se apresentaram como consultores que trabalhavam para um país africano e que procuravam ajuda para atrasar uma eleição - contaram como iam recolher informação sobre rivais, acedendo a contas de Gmail e Telegram, e plantar conteúdo em media de referência. Relataram como no passado, enviaram um brinquedo sexual para casa de um político que queriam prejudicar para que a mulher pensasse que ele tinha um caso.Aos jornalistas, foi mostrado o acesso indevido ao Telegram e Gmail. "Completámos 33 campanhas ao nível presidencial, 27 com sucesso", afirmou Tal Hanan aos jornalistas.Segundo o The Guardian, Tal Hanan liderou algumas operações de desinformação através de uma empresa israelita, a Demoman International, que está registada num site gerido pelo ministério da Defesa de Israel para divulgar produtos de defesa para exportação. Questionado, o ministério nada comentou.O jornal adianta ainda que a empresa trabalhou na eleição presidencial da Nigéria, em 2015, com a Cambridge Analytica, uma consultora que recolheu indevidamente informações pessoais de pessoas através do Facebook com vista a influenciar eleições.Os serviços da Team Jorge foram oferecidos a um preço entre seis e 15 milhões de euros, e o pagamento podia ser feito através de criptomoedas ou dinheiro.