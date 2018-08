A Def Com, a maior conferência de hackers do mundo, em Las Vegas, EUA, provou como é fácil sabotar as eleições no país. Até crianças, sem formação, aprenderam a fazê-lo em 10 minutos.

"A infra-estrutura mais vulnerável numa eleição são os websites", diz Jake Braun, antigo funcionário da Casa Branca responsável pela ciber-segurança e co-fundador da conferência, ao jornal The Guardian. Segundo Braun, os websites são o alvo mais aliciante, porque estão ligados à Internet 24 horas por dia. São usados para fazer o registo dos eleitores, para campanhas e anunciar os resultados no fim da eleição, por isso, podem ser usados para semear o caos.

Infelizmente, Braun conta que houve muito interesse na conferência para testarem a segurança dos websites, como houve para testar as máquinas de voto. "Era muito importante testar os websites, mas os adultos não o quiseram fazer, porque os hackeavam em apenas dois minutos".

Para provar que a alteração dos resultados das eleições é fácil, os sistemas de segurança foram contornados por crianças. Numa conferência da Def Con, chamada Rootz, direccionada para os mais novos, ensinaram as crianças as bases do hacking e como "derrubarem" as infra-estruturas governamentais.

"Uma rapariga de 11 anos demorou 10 minutos a fazê-lo", relata Braun. Os jovens aprenderam a alterar o resultado final das eleições expostos nos websites oficiais de cada estado. No fim, o website do estado de Colorado declarava o Partido Comunista como vencedor das eleições, e Kim Jong-Un, líder da Coreia do Norte, obteve um trilião de votos. Em segundo lugar ficou o rapper LiL Pump.

Janette Manfra, assistente do gabinete de ciber-segurança dos EUA alerta para os perigos do hacking. Se as bases de dados dos eleitores forem corrompidas, mão só podem ser apagados votos, como puderam negar o direito de voto a pessoas, por terem apagado os seus registos. Isso poderá levar à descrença na democracia, por isso, Manfra alerta: "Este assunto vai para lá de apenas máquinas de voto".

Mesmo assim, Manfra demonstra-se confiante. Após ter assistido à conferência, saiu de lá positiva: "Descobrimos que é mesmo muito difícil manipular a contagem de resultados. Eles podem alterar alguns votos, mas não o conseguem fazer a um nível nacional, pois seriam detectados".

O co-fundador da Def Com discorda: "Isso é mentira. Pode-se alterar todo o tipo de máquinas, a nível nacional e até mundial". J Alex Halderman, um perito em encontrar falhas nas máquinas de votos, também discorda: "Uma pessoa com más intenções só precisa de alterar alguns votos para conseguir mudar o vencedor numa eleição renhida". Outra falha que este especialista aponta é que muitas vezes é o mesmo computador que faz a análise de milhões de votos de diferentes estados. Daí a que seja mais "produtivo" hackear o computador que tenha os milhões de votos reunidos.

Em 2016, Halderman tentou que o estado de Michigan fizesse de forma tradicional: votos a papel, guardados em caixas de voto. "Isto seria uma forma mais económica e segura de nos defendermos os resultados da eleição de ataques", acrescenta o perito. Para corroborar com Halderman, Carsten Schürmann, especialista em hacking em eleições, afirma: "Eu só retiro uma conclusão: usem papel e façam as eleições".