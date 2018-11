Jair Bolsonaro já nomeou sete ministros para o governo. Depois das pastas da Economia, Justiça e Segurança Pública, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Casa Civil e Segurança Institucional, o recém-eleito presidente do Brasil nomeou esta terça-feira o novo responsável pela pasta da Defesa. O nome do novo ministro das Relações Exteriores deverá ser o próximo a ser anunciado.

Uma das primeiras escolhas de Bolsonaro foi Paulo Guedes como ministro da Economia. O economista assume assim um Ministério que junta Planeamento e Indústria, Comércio e Fazenda.

A Guedes juntou-se o deputado federal do DEM (Democratas) Onyx Lorenzoni, indicado pelo presidente brasileiro para ministro da Casa Civil.

Para ministro da Ciência e Tecnologia, Jair Bolsonaro escolheu Marcos Pontes, o primeiro e único astronauta brasileiro a ir para o espaço.

A escolha mais polémica foi a do ministro da Justiça. O recém-eleito presidente do Brasil escolheu para assumir essa pasta Sergio Moro, juiz federal que julgou o processo da Operação Lava Jato, que levou à prisão do ex-presidente brasileiro Lula da Silva.

Para ministra da Agricultura, Bolsonaro indicou a deputada federal do DEM Tereza Cristina e como ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o líder brasileiro nomeou o general Augusto Heleno.

Esta terça-feira, através do Twitter, Bolsonaro revelou a sua sétima escolha. O general Fernando Azevedo e Silva, ex-chefe do Estado Maior do Exército brasileiro, foi nomeado para a pasta da Defesa.





Bom Dia! Comunico a todos a indicação do General-de-Exército Fernando Azevedo e Silva para o cargo de Ministro da Defesa. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 13 de novembro de 2018