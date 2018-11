Luiz Henrique Mandetta está a ser investigado fraude na implementação de procedimento informático no sistema de saúde. Viagem a Portugal está a ser investigada.

O novo presidente brasileiro Jair Bolsonaro tem vindo a anunciar os integrantes do seu Governo. Já foram entregues sete pastas e há duas que devem ser anunciadas brevemente. Uma é a das Relações Exteriores e a outra a da Saúde. Mas o nome do ministro ainda antes de ser tornado oficial já causa polémica.



Bolsonaro afirmou esta segunda-feira que Luiz Henrique Mandetta é o nome forte para assumir o Ministério da Saúde. O problema é que o ortopedista e deputado federal pelo DEM-MS está a ser investigado pela Procuradoria-Geral da República por "suposta fraude em licitação, tráfico de influências" e recebimento de luvas (caixa 2) para favorecer a "implementação de um sistema de informatização da Saúde em Campo Grande", segundo a Folha de S. Paulo.



Segundo o jornal, Luiz Henrique Mandetta que afirmou que ficaria "encantado por reconstruir o sistema de saúde" brasileiro, é suspeito de favorecer as empresas Telemídia e Alert num contrato de aproximadamente 2,3 milhões de euros (9,9 milhões de reais) assinado com a Secretaria de Saúde de Campo Grande em troca de favores durante a campanha eleitoral. Mandetta liderou esta secretaria entre 2005 e 2010.



O jornal afirma ainda que o político e outros gestores da Secretaria de Saúde de desbloquear e transferir verbas para as empresas sem que a plataforma electrónica tenha sido implementada.



A função da plataforma é aquela que Bolsonaro quer que Mandetta implemente caso seja nomeado para ministro da Saúde: automatizar o sistema electrónico dos pacientes.



Uma viagem a Portugal está no centro das investigações e surge como indício da relação existente entre as empresas. De acordo com o jornal Globo, as empresas terão financiado a viagem do deputado ao país, a troco de favorecimentos na escolha das empresas para implementarem a plataforma electrónica que acabou por nunca ser criada.



"Conversei com o Mandetta hoje, dei mais um passo. Estou conversando com ele, sim. Ele tem reportado as questões ligadas à Saúde comigo. Está sendo conversado o nome dele, nada definido ainda", disse Bolsonaro esta segunda-feira, em declaração aos jornalistas.



Luiz Mandetta afirmou que já avisou Bolsonaro de que está a ser investigado e o motivo de tal investigação, ao que o presidente eleito terá respondido: "Pô, você ficou seis anos numa secretaria de saúde e tem só um processo?"



O deputado justifica a falta de implementação do sistema com falhas no mesmo, dizendo ainda uqe questõe spolíticas estão também na origem do falhanço.



Esta escolha tem causado polémica já que Bolsonaro afirmou que queria acabar com a corrupção diversas vezes durante a campanha.