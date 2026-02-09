Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Mundo

Quem é Jimmy Lai, o magnata pró-democracia de Jong Kong condenado a 20 anos de prisão?

Débora Calheiros Lourenço
Débora Calheiros Lourenço 22:14
Capa da Sábado Edição 3 a 9 de fevereiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 3 a 9 de fevereiro
As mais lidas

Em dezembro o empresário de 78 anos já tinha sido condenado por conspiração.

Jimmy Lai, ex-magnata dos meios de comunicação em Hong Kong que se tornou um ativista pró-democracia e crítico de Pequim foi condenado esta segunda-feira a vinte anos de prisão, a pena mais longa já aplicada sob a lei de segurança nacional imposta pela China.  

Foto AP/Kin Cheung, Arquivo

Em dezembro já tinha sido condenado a prisão perpétua por conspiração por colaborar com forças estrangeiras com o objetivo de colocar em risco a segurança nacional e por publicar artigos que apelavam à desobediência. Agora os juízes referiram que reduziram a pena porque reconheceram que a idade, 78, o estado de saúde e o confinamento solitário de Lai iam tornar a sua vida na prisão mais dura do que a dos outros presos.  

Todo o julgamento suscitou preocupações sobre o declínio da liberdade de imprensa no que já foi considerado um bastião asiático da independência dos meios de comunicação, no entanto o governo tem garantido que o caso nada tem a ver com liberdade de imprensa uma vez que acusa os réus de utilizarem o jornalismo como pretexto para cometer crimes que prejudicam a China e Hong Kong. O jornal de Lai, Apple Daily foi fechado em 2021 depois de alguns dos seus principais jornalistas terem sido detidos.  

Fugiu da China e tem  “um ódio feroz" ao Partido Comunista Chinês

Lai fundou o Apple Daily, em 1995, conhecido pelas reportagens críticas aos governos de Hong Kong e de Pequim e desde então que passou a ser considerado um herói pelo movimento pró-democracia. Fazia duras críticas ao Partido Comunista Chinês segundo o Supremo Tribunal, nutria mesmo “um ódio feroz” e tinha “uma obsessão em mudar os valores do partido para os do mundo ocidental”.  

Foi aos doze anos que fugiu da China – num barco de pesque que partilhou com cerca de 80 migrantes - e se mudou para Hong Kong, que ainda era uma colónia britânica, na nova cidade encontrou uma terra de oportunidades onde conseguiu ter sucesso e nunca esqueceu o que a avó lhe pedia: “Tens de te tornar um homem de negócios, mesmo que vendas apenas amendoins temperados”. Antes disso já o seu pai se tinha mudado para a cidade costeira e a sua mãe foi enviada para um campo de trabalhos forçados. 

Em Hong Kong foi contratado por uma fábrica de luvas e foi nesse trabalho que um dos seus colegas o ensinou a falar inglês, com pouco mais de vinte anos já administrava uma fábrica do setor têxtil e aos 27 abriu a sua primeira fábrica, a Comitex Knitters. Em 1981 fundou a cadeia de lojas de roupas Giordano, que se tornou pioneira no segmento de fast-fashion e chegou a vender camisolas com fotos dos líderes de protestos pró-democracia e slogans anti-Pequim. 

As críticas ao regime fizeram com que, entre 1994 e 1996, a loja principal da Giordano em Pequim e 11 franquias em Xangai fechassem pelo que Lei decidiu vender as suas ações e renunciar ao cargo de presidente do conselho. "Se eu continuar apenas a ganhar dinheiro, isso não significa nada para. Mas se entrar no ramo da imprensa, poderei fornecer informação, que é escolha, e escolha é liberdade", referiu num documentário de 2007 sobre o que motivou a sua escolha. 

O Movimento dos Guarda-Chuvas, 2014, desencadeado pela recusa de Pequim em permitir eleições totalmente livres em Hong Kong, levou manifestantes a ocuparam os principais distritos comerciais da cidade durante 79 dias. Lai comparecia diariamente entre as 9h00 às 17h00, sem se deixar intimidar.  

O movimento terminou quando o tribunal ordenou a desocupação dos locais de protesto, mas o governo não cedeu. Cinco anos depois, em 2019, Hong Kong voltou a entrar em erupção, desta vez devido a um plano que permitiria a extradição para a China. O que começou como marchas pacíficas tornou-se cada vez mais violento, transformando a cidade num campo de batalha durante seis meses. Manifestantes vestidos de preto atiraram tijolos e coquetéis Molotov, invadiram o parlamento e atearam fogo, a polícia de choque respondeu com gás lacrimogéneo balas de borracha, canhões de água e munição real. 

Lai esteve na linha de frente dos protestos e cumpriu 20 meses de prisão por participar de quatro assembleias não autorizadas, passado um ano detido. Durante este período a sua fé católica aprofundou-se, Lai passava seis horas do seu dia a rezar e desenhava Cristo.  

Reações internacionais à condenação

Claire Lai, filha do ativista, considerou esta segunda-feira que “se a sentença for executada, ele vai morrer como um mártir atrás das grades” enquanto o seu irmão considerou que o caso demonstra “a destruição total do sistema jurídico de Hong Kong e o fim da justiça”.  

Seis ex-executivos do Apple Daily e dois ativistas também foram condenados na segunda-feira, com penas que variam de seis anos e três meses a 10 anos. 

O caso está a ser bastante criticado por governos estrangeiros. Donald Trump, que também tem atacado a imprensa, disse com pediu a Xi Jinping que “considerasse a libertação” de Lai enquanto o primeiro-ministro do Reino Unido Keir Starmer relembro que Jimmy Lai é um cidadão britânico. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês considerou Jimmy Lai um dos principais responsáveis por uma série de atividades desestabilizadoras contra a China e pediu aos “países relevantes” que respeitem o Estado de Direito.  

A União Europeia também condenou a sentença afirmando: "A UE deplora a severa pena de prisão de 20 anos imposta ao cidadão britânico e empresário dos media Jimmy Lai". Segundo o serviço diplomático do bloco europeu, "a UE reitera o seu apelo à libertação imediata e incondicional de Jimmy Lai, tendo também em conta a sua idade avançada e o seu estado de saúde".

Artigos Relacionados
Tópicos Condenação a pena de prisão Condenação Casa nova Prisão Jimmy Lai Hong Kong Pequim China Apple Daily União Europeia Ministério dos Negócios Estrangeiros Partido Comunista da China
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Quem é Jimmy Lai, o magnata pró-democracia de Jong Kong condenado a 20 anos de prisão?