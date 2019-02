Mulher de 21 anos morreu numa cabana sem janelas, numa tradição religiosa hindu que obriga ao isolamento durante a menstruação. Semanas antes, uma mulher e os dois filhos foram encontrados mortos numa destas cabanas.

Uma mulher de 21 anos morreu sufocada numa cabana sem janelas, na passada semana, no Nepal, onde se encontrava isolada devido a uma tradição religiosa hindu que obriga ao isolamento das mulheres durante a menstruação. Parwati Bogati foi a quarta pessoa a morrer nestas cabanas nas últimas semanas.



Semanas antes da morte da jovem, Amba Bohara, de 35 anos, e os seus dois filhos – de nove e 12 anos – foram encontrados mortos numa destas cabanas. Segundo o Guardian, pensa-se que todas mortes tenham ocorrido devido à inalação de fumo.



Segundo a prática conhecida como chhaupadi, as mulheres menstruadas ou que tenham acabado de ser mães são consideradas impuras e portadoras de azar, explica o Guardian. Não podem tocar em certos alimentos, ícones religiosos e homens.



A prática, banida pelo Tribunal Supremo do Nepal em 2005, continua a ser praticada em certos locais. Em 2017, foi imposta uma lei que pune as pessoas que forcem as mulheres menstruadas ao exílio.