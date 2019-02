O Ministério Público e as autoridades chilenas estão a investigar as circunstancias da tragédia. Segundo o jornal chileno El Milenio, José Aedo terá disparado contra a esposa de 86 anos com uma arma legalmente registada em nome da mulher, tendo de seguida disparado contra si.



De acordo com vizinhos e familiares, citados pelo El País, não existem antecedentes de violência doméstica na família, apenas relatos de uma vida tranquila.

José Aedo, de 94 años, e Blanca Sáez, de 86, estavam casados há 62 anos, e tinham quatro filhos e sete netos. Esta segunda-feira, uma neta do casal encontrou ambos mortos em sua casa, em El Bosque, Chile . De acordo com o jornal El País, foi encontrada uma carta em nome dos dois, em que o casal alega que decidiu acabar com a sua vida por estarem cansados de viver e de depender economicamente da sua família."Estou a odiar a vida porque vos tiraram de mim, vocês eram o exemplo da minha vida, os meus segundos pais com quem cresci", escreveu no Facebook Catherine Aedo, neta do casal. Aedo não entende por que tomaram esta decisão: "por que quiseram deixar-nos se nunca os abandonámos. Deem-me força, por favor, deem forças para continuar a viver sem vocês, pois não sei como vivê-la."