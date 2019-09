Jackline Chepngeno, de 14 anos, morreu por suicídio a 6 de setembro depois de alegadamente ter sido insultada na Escola Primária Kabiangek, no Quénia. A razão foi o aparecimento da menstruação durante as aulas, indica o jornal queniano Daily Nation.

Beatrice Koech, mãe de Jackline, afirmou que a professora lhe chamou "suja" à frente dos colegas por ter ficado com manchas de sangue nas suas roupas. "Ela não tinha nada para usar como penso", explica a mãe. "Quando o sangue manchou as roupas, mandaram-na sair da sala de aula e ficar do lado de fora."

A adolescente voltou para casa depois do incidente e enforcou-se com um pedaço de pano, informou o jornal. "Quando a polícia chegou ao local, descobriram que a menina tinha cometido suicídio e o corpo foi transferido para a funerária do Hospital Kapkatet", afirmou o comandante da polícia queniana, Alex Shikondi.

A escola foi encerrada na passada terça-feira depois de mais de 200 pais protestarem, exigindo respostas sobre o papel da professora no caso. A polícia informou o canal britânico BBC que as circunstâncias da morte estão a ser investigadas.

Na África Subsariana ter acesso a pensos e tampões é um problema. A incapacidade de comprar produtos de higiene leva muitas adolescentes a faltar à escola durante o período menstrual. De acordo com um relatório da UNESCO de 2014, uma em cada 10 raparigas faltam à escola durante a menstruação, o que significa que elas perdem 20% do ano lectivo, todos os anos.