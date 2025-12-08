Sábado – Pense por si

Quatro pessoas morrem devido a ondas gigantes em Tenerife: há um desaparecido

12:02
Três pessoas foram encontradas já sem vida e uma mulher, que tinha sido hospitalizada, morreu esta segunda-feira.

Quatro pessoas morreram na sequência de ondas gigantes em Tenerife, no arquipélago das Canárias, em Espanha. As grandes ondas atingiram uma piscina natural e arrastaram várias pessoas para o mar, no domingo, pelas 16h00 locais (mesma hora em Lisboa). 

Agitação marítima
Dois homens e uma mulher com idades compreendidas entre os 35 e os 55 anos foram encontrados já sem vida e uma mulher que tinha sido hospitalizada morreu na madrugada desta segunda-feira, indica o El País. Há ainda outra pessoa desaparecida.

Para as operações de resgate foi ativado o helicóptero de salvamento marítimo Helimer, o helicóptero do Grupo de Emergência e Salvamento (GES), o helicóptero médico SUC, várias ambulâncias do Serviço de Emergência das Ilhas Canárias, a Guarda Civil, a Polícia Local e vários profissionais de saúde, refere o El Español.

Tópicos Polícia Saúde Pessoa desaparecida Profissionais de saúde Tenerife El País El Español Guarda Civil
Investigação
