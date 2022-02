Quatro países pedem à UE que não inclua o gás nos investimentos verdes

União Europeia deve publicar em breve as regras sobre que tipo de investimentos se incluem nas metas para travar as alterações climáticas. Gás e nucelar devem fazer parte, o que está a dividir os Estados-membros.

Áustria, Dinamarca, Suécia e Holanda pediram à União Europeia para não considerar os projetos de exploração de gás como investimentos verdes. Este apelo surge num momento em que Bruxelas se preparar para finalizar um conjunto de normas sobre se a reservas de combustíveis devem ter incluídas num selo sustentável, o que está a dividir a União.



A União Europeia lançou planos no final de 2021 para incluir o gás e o nuclear no pacote de investimentos verdes, o que acabou a dividir os 27 Estados-membros. As opiniões dividem-se sobre se os combustíveis devem ou não contribuir para a mudança europeia para energias limpas.



"A falta de evidências científicas para incluir os combustíveis fósseis nesta categoria deviam levar à reconsideração da proposta da União Europeia", escrevem os quatros países numa carta enviada ao diretor dos serviços financeiros da UE, indica a Reuters.