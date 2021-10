Indústria dos combustíveis fósseis recebe €9,5 milhões por minuto em subsídios

A indústria dos combustíveis fósseis recebeu 5,9 biliões de dólares (perto de cinco mil milhões de euros) em subsídios no ano passado, revela um novo relatório do Fundo Monetário Internacional (FMI).



De acordo com o FMI, este rendimento corresponde a 11 milhões de dólares (9,5 milhões de euros) por minuto ao longo de 2020. Os subsídios que reduzem os preços dos combustíveis representaram 8% do total e as isenções fiscais outros 6% deste valor.



Só 8% dos subsídios atribuídos em 2020 reflectem cobrar menos pelos custos de oferta (subsídios explícitos), ao passo que 92% correspondem a cobrar menos por custos ambientais e por impostos sobre o consumo (os chamados subsídios implícitos). Entre estes, cobrar menos do que o custo real da poluição atmosférica (ou seja, pelas mortes e problemas de saúde que provoca) é o que mais contribui para os subsídios aos combustíveis fósseis a nível global: 42%. Os custos relacionados com as alterações climáticas também não são exigidos por inteiro e compõem 29% desses subsídios.