Francisco Ferreira: “A crise que temos é um problema de modelo de sociedade”

Na véspera do arranque da conferência do clima COP26, o presidente da Associação Ambiental Zero acredita que a questão do ambiente tem de ser um trabalho global e fala de uma mudança de mentalidades urgente.

"Estamos neste momento a viver várias crises", começa por dizer Francisco Ferreira, engenheiro do ambiente e professor universitário, questionado sobre a atualidade ambiental. "Estamos próximos do ponto sem retorno em muitas questões e isso será devastador para as comunidades mais vulneráveis." O argumento que o presidente da Zero – Associação Sistema Terrestre Ambiental usa não é novo, aliás, há muito que está sobre a mesa das Nações Unidas, debatido em cimeiras e comícios e reuniões. Existe, inclusive, um esforço conjunto significativo, assinado em Paris em 2015, que procura estabelecer metas reais para inverter o rumo. Mas não chega.

"A União Europeia e os próprios Estados Unidos têm metas ambiciosas mas não chega. E temos países como a China e a Índia que não disseram ainda quais os seus compromissos relativamente às emissões". De 31 de outubro (amanhã) a 12 de novembro, a Escócia será o palco do maior evento anual sobre ambiente e alterações climáticas, a COP26 – ou 26.ª edição da Conference of The Parties –, uma iniciativa sob o selo das Nações Unidas que visa juntar representantes de todos os países do mundo em torno das questões climáticas. Para Francisco Ferreira, participante em várias edições, esta é uma oportunidade válida de estabelecer metas exequíveis e urgentes, e de ver com seriedade os desafios que estão para chegar.





Entre os objetivos desta edição da COP estão, por exemplo, conseguir zero emissões líquidas até à metade deste século. Na prática, traduz-se com conseguir um balanço neutro entre o carbono produzido e o retirado da atmosfera, deixando, para já, a atividade humana de fora da equação por ser "impossível não produzir emissões", esclarece Francisco Ferreira. Outro dos objetivos é a meta global anual de 100 mil milhões de dólares (cerca de 87 mil milhões de euros) para aplicar em vários projetos. "Não atingimos ainda esse valor mas não estamos longe e isso mostra que o processo das Nações Unidas funciona. Desse ponto de vista, deveríamos ter ainda mais financiamento para ligar a algo que também vai estar em cima da mesa na COP26, que é as Perdas e Danos."