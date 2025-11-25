Quase 50 crianças mortas este ano na Cisjordânia, alerta Agência da ONU

Em outubro passado, a violência israelita na Cisjordânia atingiu níveis recorde, como confirmou a própria UNRWA, que começou a investigar os ataques de colonos israelitas em 2013.
A Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente (UNRWA) reportou esta terça-feira a morte de quase 50 crianças em 2025 devido ao que descreveu como a "pior crise humanitária" em décadas na Cisjordânia.
CisjordâniaAP Photo/Majdi Mohammed
A agência alertou num comunicado divulgado nas redes sociais. que "47 crianças foram mortas este ano e mais de 12 mil "permanecem deslocadas à força" devido à violência e à crise.
“Todas as crianças merecem dignidade e um futuro. A UNRWA continua a proteger as crianças refugiadas palestinianas, bem como o seu direito à educação, à saúde e a outros direitos básicos", declarou.
Em outubro passado, a violência israelita na Cisjordânia atingiu níveis recorde, como confirmou a própria UNRWA, que começou a investigar os ataques de colonos israelitas em 2013.
A agência estima que, só em outubro, os colonos tenham destruído cerca de 3.000 oliveiras, cruciais para a economia palestiniana em dificuldades.
A comissão palestiniana encarregada de recolher dados sobre a violência israelita na Cisjordânia, a Comissão do Muro e dos Assentamentos, estimou que os colonos perpetraram mais de 140 ataques contra agricultores ou explorações agrícolas desde agosto.
Como país, enquanto não formos eficientes e articulados nesta missão, por muito que se reforcem condições de tratamento continuaremos a lamentar-nos pela “elevada prevalência de perturbações psicológicas no nosso país”.
Ao fracasso da extrema-esquerda militar juntou-se a derrota de muita direita que queria ilegalizar o PCP. Afinal, nessa altura, os extremismos à esquerda e à direita não eram iguais. Ainda hoje não são, por muito que alguns o proclamem.