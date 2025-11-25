Kiev acusa Rússia de responder à proposta de paz de Trump com terrorismo

Ataque russo durante a noite matou seis pessoas e feriu mais de 10 na capital, Kiev, depois de terem sido atingidos vários prédios residenciais e infraestruturas energéticas da Ucrânia.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia acusou esta terça-feira o Presidente da Rússia de responder aos esforços de paz dos EUA com terrorismo, após um grande ataque russo durante a noite que matou pelo menos seis pessoas em Kiev.



“Putin deu a sua resposta terrorista às propostas de paz dos Estados Unidos e do Presidente [norte-americano, Donald] Trump. Com uma chuva de mísseis e drones contra a Ucrânia”, declarou o ministro ucraniano Andriy Sibiga em um comunicado.

O ministro observou que o ataque russo durante a noite matou seis pessoas e feriu mais de 10 na capital, Kiev, depois de terem sido atingidos vários prédios residenciais e infraestruturas energéticas da Ucrânia.

Sibiga explicou que os russos usaram no ataque drones e mísseis balísticos, de cruzeiro e hipersónicos, que tiveram como alvo as regiões de Odessa, Kharkiv, Chernihiv e Kiev.

O ministro ucraniano insistiu na necessidade de a Europa, os Estados Unidos e todos os aliados da Ucrânia agirem em conjunto e pressionarem a Rússia a depor as armas.

Tambén na noite passada, drones ucranianos mataram três pessoas e outras oito ficaram feridas na região russa de Rostov, no maior ataque de Kiev contra o território inimigo nas últimas semanas.

Estes ataques mútuos coincidem com os contactos indiretos entre os dois lados, mediados pelos Estados Unidos, a propósito de um plano de paz apresentado na semana passada pela Casa Branca.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022.