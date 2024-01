Zelensky condecora Gomes Cravinho por apoio de Portugal

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

O chefe da diplomacia portuguesa, João Gomes Cravinho, foi distinguido pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, com uma condecoração oficial pelo trabalho e apoio que Portugal tem dado à Ucrânia, anunciou esta quinta-feira o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).







Segundo uma nota do MNE, que cita o decreto presidencial, já publicado, a condecoração com a 'Ordem de Jaroslav o Sábio' é atribuída "por uma contribuição pessoal significativa para o reforço da cooperação interestatal, o apoio à soberania estatal e à integridade territorial da Ucrânia e a promoção do Estado ucraniano no mundo".O ministro português transmitiu ao homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, que encara esta distinção "como uma generosa homenagem ao povo português, que está ao lado da Ucrânia, ontem, hoje e amanhã".João Gomes Cravinho reiterou ainda "o apoio de Portugal ao país invadido pela Rússia", fazendo votos que 2024 "seja o ano em que a Ucrânia esteja completamente livre das brutais e ilegais forças de ocupação", de acordo com a mesma nota do MNE.