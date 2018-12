Houve ainda cartas enviadas para a líder britânica, Theresa May, ao primeiro-ministro japonês, Shnizo Abe, e ao presidente chinês, Xi Jinping.



O presidente norte-americano cancelou, em Novembro, um encontro com Putin no encontro do G20 na Argentina. O líder dos EUA citou tensões com a Rússia por ter aberto fogo contra navios ucranianos.



Segundo o Kremlin, Putin desejou prosperidade ao povo britânico. A embaixada da Rússia em Londres anunciou ainda que os dois estados concordaram em repor pessoal nas embaixadas, depois de dezenas serem expulsos no início do ano, na sequência dos envenenamentos de Skrypal e a sua filha.

O presidente russo, Vladimir Putin, enviou uma mensagem de ano novo ao presidente dos EUA, Donald Trump. Nessa missiva, o chefe de Estado russo afirmou que Moscovo está pronta para dialogar com os EUA."Vladimir Putin reforçou que as relações entre EUA e Rússia são o factor mais importante para provicenciar estabilidade estratégica e segurança internacional", explica o Kremlin num comunicado citado pelo jornal britânico The Guardian.No entanto, Putin, noutra missiva enviada ao presidente da Síria, Bashar al-Assad, prometeu continuar a apoiar o governo daquele país e a sua população, "na luta contra o terrorismo, na defesa da soberania do estado e ainda na integridade territorial".