Putin decreta lei marcial nas quatro regiões ucranianas anexadas

As regiões ucranianas de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporíjia, ocupadas pela Rússia, vão estar sob lei marcial. O anúncio feito pelo presidente russo, Vladimir Putin, no final de um encontro com o Conselho de Segurança russo.







Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS

Putin deu ainda instruções ao governo para que preparasse uma reunião com o primeiro-ministro russo e os presidentes das regiões anexadas por Moscovo para maximizar os esforços de guerra por parte da Rússia.Em atualização