Protasevich confessa, mas oposição acusa governo de pressão

Após ter sido preso em Minsk depois do voo em que se encontrava, destinado à Lituânia, ter sido desviado pelas autoridades bielorrussas, o jornalista Roman Protasevich surgiu num vídeo em que diz ter organizado protestos contra o governo autoritário de Alexander Lukashenko.



"Olá, o meu nome é Roman Protasevich e ontem fui detido no Aeroporto Nacional de Minsk", começa o dissidente, que diz não sofrer de problemas de saúde e que a polícia está a tratá-lo de acordo com a lei. "Vou continuar a cooperar com a investigação e confesso que organizei protestos em massa em Minsk".



A oposição bielorrussa disputou a validade da confissão, acusando o governo de ter coagido Protasevich a prestar as declarações. "Este é o aspeto de Roman sob pressão física e moral", escreveu a líder da oposição, Sviatlana Thiskhanouskaya, no Twitter, utilizando a grafia bielorrussa do seu nome. "Exijo a libertação imediata de Roman e de todos os presos políticos".