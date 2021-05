A busca por familiares desaparecidos no cemitério das vítimas de ex-polícia

A polícia de El Salvador prendeu um ex-agente no início de maio por dois homicídios, mas veio a descobrir no seu quintal um cemitério com cerca de 40 corpos. À porta acorrem agora familiares desesperados de desaparecidos no país.

El Salvador é um dos países do mundo onde mais mulheres morrem ou desaparecem, por ano. Por isso, quando é noticiada a descoberta de um cemitério na casa do que parece ser um serial killer, não é de estranhar que dezenas de familiares de pessoas desaparecidas se juntem à procura de pistas.



Tudo começou no início de maio quando a polícia foi chamada, por vizinhos, a casa do ex-agente Hugo Ernesto Osorio Chávez, de 51 anos. Tinham ouvido uma jovem gritar. Quando aí chegaram encontraram mãe e filha mortas, alegadamente na sequência de pancadas infligidas por uma barra de ferro.



Mas quando os agentes estavam a sair de casa com o suspeito, acabaram a descobrir restos mortais, mal enterrados no quintal da casa. A partir daí, o horror não teve mais fim. As escavações ainda estão a decorrer, mas a polícia aponta para que estejam no local, cerca de 40 corpos, sendo que no mínimo estarão ali enterrados 15 corpos.