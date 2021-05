Novas imagens da princesa Latifa. Estará livre?

Princesa do Dubai aparece em fotografias com duas mulheres num centro comercial do Dubai. As imagens foram divulgadas na quinta-feira e no sábado da semana passada, mas ainda não é possível saber se estas imagens são reais e se significam que Latifa está livre para circular.

Duas novas imagens da princesa Latifa, filha do rei do Dubai, foram colocadas no Instagram nos últimos dias. Estas imagens aparecem três meses depois da BBC ter divulgado um vídeo em que a princesa dizia que estava a ser mantida prisioneira numa villa.



As imagens, se confirmada a sua veracidade, mostram uma das poucas vezes em que Latifa apareceu em público depois da sua falhada tentativa de fuga do Dubai, há três anos. Queria fugir do controlo do pai, mas acabou apanhada no oceano Índico.



Desde então, Latifa e os seus apoiantes têm denunciado que a mesma está a ser mantida prisioneira por ordem do pai, o sheik Mohammed bin Rashid al-Maktoum, governante do Dubai e vice-presidente dos Emirados Árabes Unidos (EAU).