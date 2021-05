Das nações às empresas, as reações à 'pirataria' bielorussa

O mundo reagiu esta segunda-feira com indignação e ameaça de sanções à Bielorrússia depois da aterragem forçada de um avião comercial em Minsk onde estava Roman Protasevich, jornalista dissidente do regime autoritário do presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko.



O avião da Ryanair circulava da Grécia para a Lituânia quando foi intercetado por um jato militar ao entrar no espaço aéreo bielorrusso - uma ação descrita por diversas companhias aéreas e líderes mundiais como "pirataria estatal". Protasevich e a sua companheira, Sophia Sapega, foram presos pelas autoridades bioelorrussas.



Na sequência, companhias aéreas a atuar na Europa começaram a anunciar o desvio dos seus voos do espaço aéreo bielorrusso, uma importante zona de trânsito aéreo dentro da Europa e entre o continente e a Ásia. É o caso da airBaltic, da Letónia, da escandinava SAS, da cipriota Avia Solutions, da polaca LOT e da húngara Wizzair.