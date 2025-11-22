Jair Bolsonaro preso preventivamente pela Polícia Federal

Não se trata ainda do cumprimento da pena de mais de 27 anos, mas sim de uma medida cautelar.

Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil que se encontrava em prisão domiciliária desde agosto deste ano, foi este sábado de manhã preso preventivamente pela Polícia Federal, tendo sido conduzido à Superintendência Regional da Polícia Federal, em Brasília.



Bolsonaro estava em prisão domiciliária AP Photo/Luis Nova

A imprensa do país revela que a ordem veio diretamente do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a pedido da Polícia Federal, para cumprimento de uma medida cautelar.

A decisão não marca ainda o início do cumprimento da pena de prisão aplicada ao antigo presidente do Brasil, que foi condenado a 27 anos e três meses de prisão em regime fechado por liderar uma tentativa de golpe de Estado, depois da derrota nas eleições de 2022.

Bolsonaro foi condenado após um julgamento que terminou a 11 de setembro. Ficou provado que o ex-presidente liderou uma organização criminosa armada e tentou abolir violentamente o Estado Democrático de Direito.

Recorde-se que a defesa de Bolsonaro tinha pedido que o ex-presidente, de 70 anos, cumprisse a pena em regime domiciliário, alegando graves problemas de saúde, alguns deles decorrentes do atentado de que foi vítima em 2018, quando foi atingido por uma facada no abdómen.