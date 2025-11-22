Sábado – Pense por si

Mundo

Jair Bolsonaro preso preventivamente pela Polícia Federal

Isabel Dantas 09:57
Capa da Sábado Edição 18 a 24 de novembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 18 a 24 de novembro
As mais lidas

Não se trata ainda do cumprimento da pena de mais de 27 anos, mas sim de uma medida cautelar.

Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil que se encontrava em prisão domiciliária desde agosto deste ano, foi este sábado de manhã preso preventivamente pela Polícia Federal, tendo sido conduzido à Superintendência Regional da Polícia Federal, em Brasília.

Bolsonaro estava em prisão domiciliária
Bolsonaro estava em prisão domiciliária AP Photo/Luis Nova

A imprensa do país revela que a ordem veio diretamente do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a pedido da Polícia Federal, para cumprimento de uma medida cautelar.

A decisão não marca ainda o início do cumprimento da pena de prisão aplicada ao antigo presidente do Brasil, que foi condenado a 27 anos e três meses de prisão em regime fechado por liderar uma tentativa de golpe de Estado, depois da derrota nas eleições de 2022.

Bolsonaro foi condenado após um julgamento que terminou a 11 de setembro. Ficou provado que o ex-presidente liderou uma organização criminosa armada e tentou abolir violentamente o Estado Democrático de Direito.

Recorde-se que a defesa de Bolsonaro tinha pedido que o ex-presidente, de 70 anos, cumprisse a pena em regime domiciliário, alegando graves problemas de saúde, alguns deles decorrentes do atentado de que foi vítima em 2018, quando foi atingido por uma facada no abdómen.

Artigos Relacionados
Tópicos Polícia Jair Bolsonaro Brasil
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Jair Bolsonaro preso preventivamente pela Polícia Federal