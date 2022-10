Brasil. A luta do “bem contra o mal” numa campanha que também tem “paz e amor”

Mesmo antes de começarem a carregar nas teclas das urnas eletrónicas, no dia 2 de outubro, os brasileiros já criaram o primeiro número histórico deste ato eleitoral: 156.454.011. É o maior número de eleitores aptos a votar da história do país, sinal claro da "pujança cívica da cidadania", salientou o presidente do Superior Tribunal Eleitoral, Edson Fachin. Dentro desse número gigante há outro, menor, mas igualmente inédito: 697.078. Nunca tantos brasileiros a viver fora do país estiveram aptos a votar nas eleições.