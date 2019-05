Robert Mueller, o procurador especial responsável pela investigação às ingerências da Rússia nas eleições presidenciais de 2016, proferiu hoje uma declaração surpresa em que anunciou demitir-se. Também reafirmou que a sua investigação não permitiu acusar ou implicar o presidente Trump em qualquer crime. "Estou a demitir-me do Departamento de Justiça e a voltar à vida privada", concluiu.

"Se tivéssemos confiança de que o presidente claramente não cometeu um crime, teríamos dito isso. Um presidente não pode ser acusado de um crime federal enquanto se encontra no poder. Isso é inconstitucional", afirmou.

Pouco depois, Trump reagiu às declarações de Mueller. "Nada muda a partir do relatório Mueller. Houve provas insuficientes e dessa maneira, no nosso país, uma pessoa é inocente. O caso foi fechado! Obrigado", escreveu no Twitter.





