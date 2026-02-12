Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Mundo

Processo de Trump contra BBC vai ser julgado em fevereiro de 2027

Lusa 16:16
Capa da Sábado Edição 12 a 18 de fevereiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 12 a 18 de fevereiro
As mais lidas

Trump apresentou queixa em dezembro e acusou a BBC de difamação pela edição maliciosa de um documentário emitido dias antes das eleições de 05 de novembro de 2024, e de violar uma lei da Florida sobre práticas comerciais enganosas.

Um juiz federal norte-americano ordenou esta quinta-feira o julgamento em fevereiro de 2027 do processo do Presidente, Donald Trump, contra a televisão pública britânica BBC por alegada difamação.

Trump exige uma indemnização de 10 mil milhões de dólares à BBC
Trump exige uma indemnização de 10 mil milhões de dólares à BBC AP

Trump exigiu uma indemnização de 10 mil milhões de dólares (8,4 mil milhões de euros, ao câmbio atual) por considerar que a BBC editou um discurso de 06 de janeiro de 2021 de forma a dar a ideia de que teria incitado ao assalto do congresso.

A BCC solicitou em janeiro o arquivamento do processo, mas os documentos do tribunal federal do sul da Florida mostram que o juiz Roy K. Altman rejeitou o pedido, segundo a agência de notícias espanhola EFE.

A TV do Reino Unido alegou falta de jurisdição do tribunal em relação à BBC e que Trump "falhou ao fundamentar uma reclamação" por danos.

"Este assunto está destinado a um julgamento durante o calendário de duas semanas do Tribunal que começa a 15 de fevereiro de 2027", indicou Altman na resolução.

A ordem judicial solicitou ainda que as partes escolham mediadores em março e que iniciem a seleção de peritos em setembro.

Trump apresentou a queixa em dezembro, com duas reclamações de 5.000 milhões de dólares cada.

Acusou a BBC de difamação pela edição maliciosa de um documentário emitido dias antes das eleições de 05 de novembro de 2024, e de violar uma lei da Florida sobre práticas comerciais enganosas.

O documentário em questão, intitulado "Trump: segunda oportunidade?", foi emitido no programa Panorama da BBC.

A edição terá unido secções separadas do discurso para sugerir que Trump ia caminhar com os apoiantes em direção ao Capitólio e "lutar como demónios" durante o assalto à sede do legislativo norte-americano em janeiro de 2021.

O processo de Trump considerou a edição do programa "falsa, difamatória e maliciosa".

No pedido de arquivamento ao tribunal, a BBC negou que o conteúdo tivesse sido distribuído na plataforma BritBox, que transmite programas britânicos nos Estados Unidos e noutros países.

Considerou também que Trump não podia demonstrar que tivesse havido "malícia real" na edição.

Embora a estação britânica tenha pedido desculpa no ano passado pelo erro, recusou pagar uma indemnização e afirmou que se defenderia em tribunal.

A polémica em torno do caso levou à demissão em 09 de novembro do diretor-geral da BBC, Tim Davie, da diretora de informação, Deborah Turness, e de um membro do conselho de supervisão da estação pública.

Mais de 2.000 apoiantes de Trump, que era Presidente, invadiram o Capitólio em Washington para tentar impedir, sem sucesso, a ratificação da eleição do democrata Joe Biden.

Trump alegou que a reeleição lhe tinha sido "roubada por democratas radicais de esquerda".

Artigos Relacionados
Tópicos Milhões Difamação documentário Televisão Donald Trump BBC Washington D.C. Estados Unidos Reino Unido
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Processo de Trump contra BBC vai ser julgado em fevereiro de 2027